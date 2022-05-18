112-летний венесуэлец назван самым старым мужчиной в мире

UPI: 112-летний житель Венесуэлы назван самым старым мужчиной в мире

Книга рекордов Гиннесса назвала 112-летнего жителя Венесуэлы Хуана Винсенте Мора самым старым живущим мужчиной в мире. Свое звание он получил за несколько дней до 113-летия, сообщает UPI.

Мора родился 27 мая 1909 года в семье из десяти детей. Он долгие годы проработал фермером, а свой последний участок земли продал в возрасте 104 лет. Венесуэлец женился в 1937 году, однако супруга умерла в 1997-м. У него 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Мора признался, что начинает каждый день с чашки кофе и завтрака со своей семьей. Он остается преданным католиком и ежедневно молится. Долгожитель рассказал, что самое важное, чему он научился в жизни, — это «любовь к Богу, любовь к семье и то, что мы должны рано вставать на работу».

Мора был назван рекордсменом после того, как его предшественник, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, умер 18 января в возрасте 112 лет и 341 дня.

Ранее сообщалось, что 121-летняя Мария Гомеш душ Рейш, живущая на северо-востоке Бразилии, может быть признана старейшим человеком в мире. Сейчас женщина прикована к постели и по-прежнему живет в родной деревне, где и родилась.