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Умер самый старый мужчина в мире

Старый мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в 112 лет и 341 день
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Фото: Guinness World Records

Умер самый старый мужчина в мире, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

На момент смерти ему было 112 лет и 341 день. Гарсия стал рекордсменом в сентябре 2021 года. Ранее он раскрыл секрет своего долголетия фразой: «Живи спокойно и никому не вреди».

После себя он оставил семерых дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Сейчас самым старым человеке на планете является жительница Японии Канэ Танака. 2 января 2022 года она отпраздновала 119-й день рождения.

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Марина Совина
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