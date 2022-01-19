Умер самый старый мужчина в мире, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

На момент смерти ему было 112 лет и 341 день. Гарсия стал рекордсменом в сентябре 2021 года. Ранее он раскрыл секрет своего долголетия фразой: «Живи спокойно и никому не вреди».

После себя он оставил семерых дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Сейчас самым старым человеке на планете является жительница Японии Канэ Танака. 2 января 2022 года она отпраздновала 119-й день рождения.

