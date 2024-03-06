Самая старая в мире женщина отметила день рождения и раскрыла секреты долголетия

В Испании 117-летняя женщина назвала спокойствие секретом долголетия

Самая старая женщина в мире из Испании отметила 117-й день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Об этом сообщает Guinness World Records.

Мария Браньяс Морера родилась четвертого марта 1907 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. В восемь лет она переехала с семьей в Испанию и поселилась в Каталонии, где прожила всю жизнь. Женщина пережила пандемию испанского гриппа, а также гражданскую войну в Испании, о которых, по ее словам, у нее остались «очень тяжелые воспоминания». Морера была замужем за врачом Жоаном Море, от которого родила троих детей. Женщина овдовела в 1976 году. Она также потеряла одного из своих детей — единственного сына по имени Август.

Мореру признали самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года. Сейчас женщина занимает 12-е место в списке старейших людей в истории, а когда ей исполнится 118 лет, она поднимется на пятое место. Несмотря на преклонный возраст, долгожительница сохраняет позитивный настрой и верит, что каждый день способен научить ее чему-то новому. Помимо удачи и хорошей генетики, своими главными секретами долголетия она назвала порядок, спокойствие и крепкую связь с семьей и друзьями. Кроме того, по ее мнению, она прожила долгую жизнь благодаря тому, что проводила много времени на природе, жила без забот и сожалений, испытывала много положительных эмоций и держалась подальше от плохих людей.

Отмечается, что у Мореры нет никаких проблем с физическим и психическим здоровьем, помимо частичной потери слуха и трудностей с передвижением. Более того, она находится в таком хорошем состоянии, что согласилась пройти обследование для ученых, которые надеются узнать больше о возможных причинах ее долголетия.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. За свою долгую жизнь она успела поработать медсестрой, затем изучила стенографию и машинопись.

