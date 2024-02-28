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15:22, 28 февраля 2024Из жизни

100-летняя пенсионерка назвала секретом долголетия любимую сладость

100-летняя шотландка назвала шоколадные конфеты секретом своего долголетия

Фото: Claudia Love / Unsplash

Жительница Шотландии отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Daily Record.

Бетти Фэрли из города Аддингстон, округ Саут-Ланаркшир, родилась 23 февраля 1924 года. За свою долгую жизнь она успела поработать медсестрой, затем изучила стенографию и машинопись. В дальнейшем она трудилась в нескольких компаниях в качестве секретаря. В одной из организаций Фэрли встретила будущего мужа, Джона. Они сблизились на фоне общей любви к танцам и активному отдыху и в 1952 году сыграли свадьбу. Позже у супругов появились два сына. Женщина прожила счастливую жизнь с мужем и овдовела 1988 году.

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Сейчас шотландка живет в доме престарелых. Здесь она отметила свой очередной день рождения в кругу друзей и родных. Ключом к долгой жизни она назвала любимую сладость — шоколадные конфеты Ferrero Rocher. Фэрли отметила, что ежедневно съедает по одной конфете. «Мне нравится их вкус. Все слои такие разные. Мне нравится не спеша наслаждаться ими», — говорит пенсионерка.

Узнав о пристрастии Фэрли, владельцы сети местных продуктовых магазинов Aldi решили сделать ей подарок. Они преподнесли имениннице 100 шоколадных конфет Ferrero Rocher. Теперь все сотрудники дома престарелых с нетерпением ждут возможности разделить с пенсионеркой сладкий подарок.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отметила 104-й день рождения и назвала свой секрет долголетия. Сейчас у женщины семь внуков и три правнука, а в скором времени она станет прабабушкой в четвертый раз.

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