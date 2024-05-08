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23:40, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили об угрожающей ситуации для ВСУ

Замкомандира ВСУ Жорин: на фронте сложилась угрожающая ситуация

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В данный момент на фронте сложилась самая угрожающая ситуация с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Он отметил, что с 2022 года российская армия претерпела изменения и стала более профессиональной. Жорин подчеркнул, что ВС РФ готовятся к наступлению.

«Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев — Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся», — заявил Жорин.

Ранее об успешном наступлении российской армии заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он предположил, что соединения могут освободить Харьков и Одессу.

До того глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, но не уточнил, какие именно. Он также призвал «в этот месяц» взять под контроль Одессу и Харьков, а также заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции.

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      Евгений Силаев
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