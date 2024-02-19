Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:05, 19 февраля 2024Из жизни

104-летняя женщина объяснила долголетие пристрастием к двум продуктам

Majesticare Care Homes: 104-летняя британка назвала молоко секретом долголетия

Фото: Ilya Andriyanov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании отметила 104-й день рождения и назвала свой секрет долголетия. Об этом сообщает Majesticare Care Homes.

104-летняя Кэтлин Сондерс отпраздновала очередной день рождения в доме престарелых в городе Веллингтон, графство Сомерсет, где живет уже год. На торжество приехали ее друзья и родственники, а сотрудники учреждения украсили помещение воздушными шарами, баннерами и красной ковровой дорожкой. Свое долголетие женщина объяснила пристрастием к двум продуктам: молоку и шоколаду.

Британка родилась в 1920 году и жила с двумя сестрами, с которыми у нее были близкие и доверительные отношения. После окончания школы она работала фотографом в компании Dunlop Rubber, где познакомилась с будущим мужем. У супругов родились две дочери.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Больше всего в жизни Сондерс нравилось коллекционировать керамику. Кроме того, она сама занималась гончарным делом и создавала керамические изделия вплоть до 90 лет.

Женщина также всегда любила животных. На протяжении долгих лет в ее доме было множество питомцев, о которых она заботилась.

Сейчас у женщины семь внуков и три правнука. В скором времени она станет прабабушкой в четвертый раз.

Ранее сообщалось, что жительница США отметила 109-й день рождения вместе с друзьями, которые раскрыли необычный секрет ее долгой жизни. Пенсионерка регулярно играет в бинго, поэтому в свой праздник не упустила возможности принять участие в любимой игре.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Вернувшемуся из-за ранения с СВО российскому бойцу сломали руку в баре

      Миру спрогнозировали рост добычи важнейшего энергоресурса

      Главным достижением Байдена назвали изгнание Трампа из Белого дома

      104-летняя женщина объяснила долголетие пристрастием к двум продуктам

      Зеленскому предрекли потерю легитимности после 21 мая

      Iridium продлит срок службы спутников

      Трампу предрекли продажу своей обуви для оплаты штрафа

      Идею запретить аренду жилья без счетчиков оценили

      Россияне рекордно задолжали банкам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше