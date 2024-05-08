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23:45, 8 мая 2024Бывший СССР

Украинскую телеведущую уличили в лицемерии из-за слов о мобилизации

Мосейчук попала в скандал после слов, что ко всем украинцам домой «постучит» СБУ

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) попала в скандал после своих слов, что ко всем украинцам домой «постучат» представители Службы безопасности республики (СБУ), после чего всем мужчинам придется отправиться в территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Ее уличили в лицемерии, поскольку ее собственный сын призывного возраста живет в Европе, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

В ответ на обвинения Мосейчук подтвердила, что ее 27-летний сын действительно эмигрировал в Германию 3,5 года назад, он окончил там второе высшее образование и теперь работает над поступлением в аспирантуру. Однако она подчеркнула, что это личный выбор и позиция ее сына, на которую она не может повлиять.

Ранее замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что блогерами и адвокатами, которые дают советы украинцам по уклонению от мобилизации, должны заняться спецслужбы, потому что они представляют опасность для республики. По его словам, последствия от их деятельности затронут всю страну.

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      Александра Синицына
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