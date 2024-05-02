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23:23, 2 мая 2024Бывший СССР

На Украине призвали заняться дающими советы уклонистам блогерами

Жорин: украинские спецслужбы должны заняться дающими советы уклонистам блогерами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Блогерами и адвокатами, которые дают советы украинцам по уклонению от мобилизации, должны заняться спецслужбы, потому что они представляют опасность для республики. Об этом заявил замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин на YouTube-канале «Темы с Мосейчук».

«Играть с этими блогерами нельзя. Я бы приказал спецслужбам работать по ним всем, если бы у меня была такая возможность. Чтобы перестали все эти видео выкладывать: советы, как разговаривать с ТЦК, как сбегать с ВВК (военно-врачебной комиссии), как переходить границу», — объяснил свою позицию Жорин, отметив, что последствия такой деятельности коснуться всей страны.

По словам военного, у граждан Украины должны быть приоритеты, в первую очередь — обрести свое будущее.

«Это очень опасная игра. Из-за их работы — кто-то ради лайков, кто-то за деньги — мы все можем потерять будущее», — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство обладает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Он добавил, что у МВД есть соответствующие базы данных, в которые включены сведения от территориальных центров комплектования (ТЦК).

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      Александра Синицына
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