На Украине призвали заняться дающими советы уклонистам блогерами

Жорин: украинские спецслужбы должны заняться дающими советы уклонистам блогерами

Блогерами и адвокатами, которые дают советы украинцам по уклонению от мобилизации, должны заняться спецслужбы, потому что они представляют опасность для республики. Об этом заявил замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин на YouTube-канале «Темы с Мосейчук».

«Играть с этими блогерами нельзя. Я бы приказал спецслужбам работать по ним всем, если бы у меня была такая возможность. Чтобы перестали все эти видео выкладывать: советы, как разговаривать с ТЦК, как сбегать с ВВК (военно-врачебной комиссии), как переходить границу», — объяснил свою позицию Жорин, отметив, что последствия такой деятельности коснуться всей страны.

По словам военного, у граждан Украины должны быть приоритеты, в первую очередь — обрести свое будущее.

«Это очень опасная игра. Из-за их работы — кто-то ради лайков, кто-то за деньги — мы все можем потерять будущее», — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство обладает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Он добавил, что у МВД есть соответствующие базы данных, в которые включены сведения от территориальных центров комплектования (ТЦК).