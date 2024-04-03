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10:42, 3 апреля 2024Из жизни

Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 114 лет

Скончался 114-летний Хуан Висенте Перес, признанный самым старым мужчиной в мире

Фото: Gilberto Chacon / AP

Стало известно о кончине венесуэльца Хуана Висенте Переса Моры, признанного самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Мора скончался во вторник, 2 апреля. «Хуан Висенте Перес Море перешел в вечность в возрасте 114 лет», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Дату рождения долгожителя проверила и подтвердила Книга рекордов Гиннесса. Это произошло в 2022 году за несколько дней до того, как ему исполнилось 113 лет.

Хуан Висенте Перес Море родился 27 мая 1909 года в семье из десяти детей. Он долгие годы проработал фермером, а свой последний участок земли продал в возрасте 104 лет. У него было 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

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Долгожитель признавался, что начинает каждый день с чашки кофе и завтрака со своей семьей. Он всю жизнь оставался набожным католиком и ежедневно молился. По его словам, самое важное, чему он научился в жизни, — это «любовь к Богу, любовь к семье и то, что нужно рано вставать на работу».

Теперь старейшим мужчиной в мире считается 112-летний японец Гисабуро Сонобэ, родившийся в 1911 году. Старейшим человеком остается Мария Браньяс Морера, недавно отметившая 117-й день рождения.

Олег Парамонов
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