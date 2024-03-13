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10:09, 13 марта 2024Из жизни

Раскрыт секрет долголетия самой старой женщины в мире

El Pais: клетки 117-летней испанки Марии Браньяс оказались на 10 лет моложе нее

Фото: Unsplash

Ученые изучили образцы клеток 117-летней испанки Марии Браньяс Мореры, которая считается самой старой женщиной в мире. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Исследователь онкологических заболеваний Манель Эстельер связался с семьей долгожительницы около года назад и получил разрешение взять у нее образцы крови, мочи и мазок из ротовой полости. «Нам никогда не приходилось иметь дело с клетками человека, которому 117 лет, — объясняет ученый. — Это огромная редкость».

Эстельер надеется, что изучение особенностей организма Марии Браньяс Мореры позволит раскрыть секрет ее долголетия. Первые результаты уже получены. Оказалось, что клетки долгожительницы примерно на десять лет моложе ее действительного возраста. Исследователь объясняет это ее генетикой и образом жизни.

Ей достался удачный расклад, и она хорошо его разыгрывала все 117 лет. При этом если не уметь играть в покер, вам не повезет даже с хорошим раскладом. Но в данном случае ей, похоже, достался джекпот с ее хорошими генами и здоровыми привычками

Манель Эстельерисследователь
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По словам Эстельера, в пробах, взятых у долгожительницы, хорошо заметны возрастные изменения. В частности, у нее почти не осталось стволовых и иммунных клеток, а у ее хромосом отсутствуют концевые участки, которые выполняют защитные функции.

Сама Мария Браньяс Морера утверждает, что не знает, каким образом ей удалось дожить до 117 лет. «Я не делала ничего особенного, чтобы достичь такого возраста», — говорит она.

Ранее сообщалось, что самая старая женщина в мире отметила 117-й день рождения. Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.

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      Олег Парамонов
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