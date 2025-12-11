Путин сообщил о введении важной выплаты для семей с 2026 года

Путин заявил, что с 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата

В России с 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. На нее смогут претендовать семьи, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе, рассказал Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата», — отметил политик.

При соблюдении всех условия каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов. При этом то, что было уплачено свыше, вернется в семью.

Ранее Владимир Путин сообщил, что максимальный размер не облагаемой налогами и страховыми взносами выплаты россиянам при рождении ребенка, которую могут осуществлять работодатели, вырастет в 2026 году в 20 раз.

До этого стало известно, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года налоговые вычеты по недвижимости начнут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет либо 23 лет при условии, если ребенок учится очно.

Также глава РФ заявлял о том, что снижение рождаемости является глобальным вызовом по всему миру. Глава государства подчеркнул, что в России многодетные семьи должны стать нормой.