14:55, 23 октября 2025Россия

Путин высказался о снижении рождаемости

Путин: Снижение рождаемости является глобальным вызовом по всему миру
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: IRA_EVVA / Shutterstock / Fotodom

Снижение рождаемости является глобальным вызовом для всего мира. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, власти в России нацелены на комплексный подход в решении демографических задач. Страна может ответить на демографический вызов за счет развития своего собственного демографического потенциала, а также поддержки традиций многодетной семьи, указал Путин.

Президент подчеркнул, что в России многодетные семьи должны стать нормой. В основе демографической политики России, по его мнению, должны лежать мировоззренческие установки населения.

Ранее Путин заявлял о недостаточных мерах для поддержки повышения рождаемости в России. Глава государства сообщал, что в России уровень рождаемости упал до 1,41 процента. Для обеспечения воспроизводства населения в России, по его словам, коэффициент рождаемости должен составлять минимум 2,1 процента, для роста населения — минимум 2,3 процента.

