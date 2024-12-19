Путин высказался об уровне рождаемости в России

Путин: уровень рождаемости в РФ снизился до 1,41 процента, его нужно поднимать

В России уровень рождаемости упал до 1,41 процента. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Советском союзе достигался уровень два процента рождаемости (...) У нас в определенный период несколько лет назад мы достигали где-то 1,7 процента. К сожалению, он [уровень рождаемости] у нас упал до 1,41 процента», — сказал глава государства.

Путин счел такой показатель маленьким, но при этом подчеркнул, что в других странах — Норвегии, Финляндии и Испании — складывается аналогичная ситуация. В Южной Корее, как отметил президент, коэффициент рождаемости составляет 0,7 процента.

Для обеспечения воспроизводства населения в России коэффициент рождаемости должен составлять минимум 2,1 процента, для роста населения — минимум 2,3 процента, подчеркнул Путин.

Суммарный коэффициент рождаемости — это среднее число детей на одну женщину.

9 декабря в России появился Совет по реализации государственной демографической и семейной политики — новый совещательный орган, образованный по указу Путина. В декабре глава государства также поручил создать в 2025 году условия для перелома демографической ситуации в России. Путин назвал это сложной задачей, однако призвал сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости.