Путин образовал новый совещательный орган

Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике

Президент России Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Подписанный главой государства указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, возглавила новый совещательный орган председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В течение месяца она должна предоставить Путину проект положения о совете, а также предложения по кандидатурам его членов.

Тем же указом глава государства упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее Путин поручил создать в 2025 году условия для перелома демографической ситуации в России. Он назвал это сложной задачей, однако призвал сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости.

В мае президент также поручил к 2030 году повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6. В 2023 году этот показатель обновил многолетний минимум, упав до 1,41.