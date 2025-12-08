Путин заявил об увеличении в 20 раз размера одной возможной выплаты россиянам

Путин: На работе россиянам смогут выдавать при рождении ребенка до 1 млн рублей

Максимальный размер не облагаемой налогами и страховыми взносами выплаты россиянам при рождении ребенка, которую могут осуществлять работодатели, вырастет в 2026 году в 20 раз, до миллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, соответствующие изменения вступят в силу с 1 января. «Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Отметив, что рождаемость в России продолжает снижаться, он поручил поддерживать в стране не только материнство, но и вовлеченное, ответственное отцовство.

«По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — подчеркнул президент.

