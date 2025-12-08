Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 8 декабря 2025Россия

Путин дал касающееся мужчин поручение

Путин поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anna Kraynova / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию которого Кремль ведет в Telegram.

По словам президента, необходимо продумать меры поддержки вовлеченного, ответственного отцовства. «По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — пояснил он.

В ходе заседания Путин также отметил, что в России продолжает снижаться уровень рождаемости. Он подчеркнул, что на это есть объективные причины.

Глава государства добавил, что основной задачей в стране является приумножение населения. Ключевыми направлениями ее исполнения он назвал рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Ранее Путин заявлял о недостаточных мерах для поддержки повышения рождаемости в России. Кроме того, в декабре 2024 года он привел данные, согласно которым в России уровень рождаемости упал до 1,41 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok