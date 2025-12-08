Путин дал касающееся мужчин поручение

Путин поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство

Президент России Владимир Путин поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию которого Кремль ведет в Telegram.

По словам президента, необходимо продумать меры поддержки вовлеченного, ответственного отцовства. «По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — пояснил он.

В ходе заседания Путин также отметил, что в России продолжает снижаться уровень рождаемости. Он подчеркнул, что на это есть объективные причины.

Глава государства добавил, что основной задачей в стране является приумножение населения. Ключевыми направлениями ее исполнения он назвал рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Ранее Путин заявлял о недостаточных мерах для поддержки повышения рождаемости в России. Кроме того, в декабре 2024 года он привел данные, согласно которым в России уровень рождаемости упал до 1,41 процента.