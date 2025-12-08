Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 8 декабря 2025Россия

Путин назвал основную задачу в России

Путин назвал приумножение народа основной задачей в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал приумножение народа основной задачей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил об этом во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Вместе с тем, вновь подчеркну, наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», — сказал он, отметив, что ключевыми направлениями являются рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Ранее Владимир Путин заявлял о недостаточных мерах для поддержки повышения рождаемости в России. Глава государства сообщал, что в России уровень рождаемости упал до 1,41 процента. Для обеспечения воспроизводства населения в России, по его словам, коэффициент рождаемости должен составлять минимум 2,1 процента, для роста населения — минимум 2,3 процента.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok