16:52, 8 декабря 2025

Путин оценил уровень рождаемости в России

Путин заявил, что рождаемость в России продолжает снижаться
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Рождаемость в России продолжает снижаться, этому есть причины. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства высказал свою оценку во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также сообщил, что уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.

«Рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что снижение рождаемости является глобальным вызовом по всему миру. Глава государства подчеркнул, что в России многодетные семьи должны стать нормой. В основе демографической политики, по его мнению, должны лежать мировоззренческие установки населения.

