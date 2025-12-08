Путин оценил уровень рождаемости в России

Путин заявил, что рождаемость в России продолжает снижаться

Рождаемость в России продолжает снижаться, этому есть причины. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства высказал свою оценку во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также сообщил, что уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.

«Рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что снижение рождаемости является глобальным вызовом по всему миру. Глава государства подчеркнул, что в России многодетные семьи должны стать нормой. В основе демографической политики, по его мнению, должны лежать мировоззренческие установки населения.