Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 4 декабря 2025Экономика

Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

ФНС: В России изменится порядок налогообложения недвижимости
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

С 1 января 2026 года в России изменится порядок налогообложения недвижимости, соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. О нововведениях рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В следующем году налоговые вычеты по недвижимости распространятся на семьи с тремя детьми до 18 лет или 23 лет при условии, если ребенок учится очно. Кроме того, квартиры в новостройках с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей, находящиеся в собственности физлица, будут облагаться пониженной налоговой ставкой вместо 2,5 процента.

В ФНС напомнили, что с 2024 года от налогов освобождаются владельцы недвижимости в районах с режимами ЧС, контртеррористической операции или временной эвакуацией жителей.

Ранее риелтор Константин Апрелев напомнил, что некоторые россияне имеют право не платить налог с продажи жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok