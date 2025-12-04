Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

ФНС: В России изменится порядок налогообложения недвижимости

С 1 января 2026 года в России изменится порядок налогообложения недвижимости, соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. О нововведениях рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В следующем году налоговые вычеты по недвижимости распространятся на семьи с тремя детьми до 18 лет или 23 лет при условии, если ребенок учится очно. Кроме того, квартиры в новостройках с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей, находящиеся в собственности физлица, будут облагаться пониженной налоговой ставкой вместо 2,5 процента.

В ФНС напомнили, что с 2024 года от налогов освобождаются владельцы недвижимости в районах с режимами ЧС, контртеррористической операции или временной эвакуацией жителей.

