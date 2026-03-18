09:31, 18 марта 2026Россия

Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

Майя Назарова

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Кингисеппе Ленинградской области школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснило российское издание, девочка ушла из дома накануне вечером. Она была одета в черную куртку, на плече — сумка-шопер зеленого цвета. Волосы у школьницы темно-русые, она носит очки.

По одной из версий, несовершеннолетняя могла сесть в белую машину Lada Largus. Сейчас мать пропавшей дает показания в полиции, пишет 78.ru.

До этого сообщалось о пропаже школьниц 10 и 11 лет в Екатеринбурге. Впоследствии девочек нашли и передали родителям.

Еще раньше в Новосибирске бесследно исчез 16-летний обритый наголо подросток. К поискам юноши подключились волонтеры, оперативники и неравнодушные жители.

