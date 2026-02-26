В российском городе бесследно исчез обритый наголо подросток

В Новосибирске бесследно исчез 16-летний обритый наголо подросток

В Новосибирске бесследно исчез 16-летний обритый наголо подросток. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По данным российского издания, о местонахождении юного горожанина ничего неизвестно с 11 февраля. К его поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт» и оперативники.

Рост пропавшего юноши составляет 177 сантиметров. Он худощавого телосложения с серо-голубыми глазами. Волосы русые, но школьник обрит наголо. Старшеклассник был одет в черные брюки, куртку, берцы и балаклаву, с собой сумка через плечо.

До этого сообщалось, что отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам девятилетней школьницы, пропавшей в Смоленске.

Девочка пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на прогулку со своим той-терьером. Позже собака вернулась без хозяйки. Соседи предположили, что ребенка могли увезти на машине в неизвестном направлении. Впоследствии в Смоленске возле озера Солдатского нашли серую перчатку, которая может принадлежать исчезнувшей школьнице.