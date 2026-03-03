Реклама

16:01, 3 марта 2026Россия

В российском городе исчезли две школьницы

Е1.ru: В Екатеринбурге исчезли две школьницы 10 и 11 лет
Майя Назарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Екатеринбурге исчезли две школьницы 10 и 11 лет. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, обеих девочек не видели в городе с 1 марта. У одной из несовершеннолетних рост 150 сантиметров, темно-русые волосы и серые глаза. Девочка была одета в черную куртку с белыми буквами, черные брюки и черно-белые кроссовки.

У младшей из пропавших школьниц рост составляет 140 сантиметров. Она была одета в черную куртку, розовую кофту, темные брюки и черные ботинки с белой подошвой.

До этого сообщалось, что в Смоленске похищенную девятилетнюю девочку вернули семье.

24 февраля стало известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске. Школьница утром вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы погулять с собакой, и пропала. Питомец при этом вернулся домой. По информации соседей девочки, ее якобы увезли на машине в неизвестном направлении. К поискам ребенка были привлечены волонтеры и полиция.

Пропавшего ребенка обнаружили живой в Смоленске 26 февраля. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Его задержали.

