Похищенную в Смоленске девятилетнюю школьницу вернули семье

РИА Новости: В Смоленске похищенную девятилетнюю девочку вернули семье

В Смоленске похищенную девятилетнюю школьницу вернули семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Вернули, все хорошо», — говорится в материале.

24 февраля стало известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске. Школьница утром вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы погулять с собакой, и пропала. Питомец при этом вернулся домой. По информации соседей девочки, ее якобы увезли на машине в неизвестном направлении. К поискам ребенка были привлечены волонтеры и полиция.

Пропавшего ребенка нашли в Смоленске 26 февраля. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения.

Похитивший девятилетнюю школьницу мужчина задержан.