В Минобороны раскрыли новые детали об атаках ВСУ на регионы России

14:48, 23 марта 2026

Минобороны: За четыре часа над регионами России сбили 19 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

За четыре часа над регионами России сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые детали о продолжающейся массированной атаке раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены в период с 9:00 до 13:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшим атакам подверглась Курская область — семь сбитых дронов. Еще пять беспилотников уничтожили в небе над Тульской областью.

Еще по два дрона сбили на Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями, и один — над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 марта над Россией было уничтожено 249 беспилотников ВСУ. Затем — с 7:00 до 9:00 — сбили еще 29 украинских дронов.

