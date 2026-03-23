11:16, 23 марта 2026Россия

В Минобороны сообщили о продолжившейся массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За утро над регионами России сбили 29 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

За утро над регионами России сбили еще 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О продолжившемся массированном налете украинских дронов сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Украинские дроны за утро сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей, а также Московского региона.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 марта над Россией было уничтожено 249 беспилотников ВСУ.

