В Киеве объяснили появление дронов ВСУ над странами Прибалтики

Сибига: Украина не посылала БПЛА в сторону Прибалтики и Финляндии

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетают в страны Прибалтики и Финляндию, так как Россия якобы отклоняет их от маршрута. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина никогда целенаправленно не посылала свои БПЛА в сторону Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Министр добавил, что Киев работает с партнерами над предотвращением подобных инцидентов в будущем.

«Я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России. У нас есть данные разведки, свидетельствующие о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии», — сказал он.

25 марта на территории Латвии упал украинский беспилотник. 29 марта аналогичный инцидент произошел в Финляндии.

На фоне этого Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией. При этом в Минобороны Латвии данную информацию опровергли.

В последние дни ВСУ регулярно наносили удары по Ленинградской области России. В частности, целями ударов стали одни из главных нефтеналивных портов России — Приморск и Усть-Луга. Как сообщал губернатор региона Александр Дрозденко, Киев ежедневно посылает на регион десятки беспилотников.