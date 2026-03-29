В Финляндии заявили о нарушении территориальной целостности со стороны Украины

Премьер Орпо заявил о падении украинских беспилотников на территории Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники. Его слова приводит телерадиовещатель Yle.

В связи с произошедшим Орпо заявил о нарушении территориальной целостности Финляндии со стороны Украины. При этом государственный деятель подчеркнул, что подробностями поделится после выяснения всех обстоятельств.

Политик добавил, что страна не сбивала беспилотные летательные аппараты, а они упали сами. Теперь будет рассмотрен вопрос о созыве совещания президента Финляндии Александра Стубба и правительства, заключил Орпо.

Ранее Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил отказ страны сбивать украинские беспилотники. По его словам, Таллин хочет избежать эскалации с Россией.