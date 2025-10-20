Популярная стримерша подверглась домогательствам на глазах у фанатов

Посетитель фестиваля TwitchCon схватил и попытался поцеловать стримершу Emiru

Популярная американская стримерша Emiru (настоящее имя — Эмили-Бет Шанк) подверглась домогательствам на фестивале TwitchCon, который организовала платформа Twitch. Об этом пишет NBC News.

На TwitchCon стримерша проводила встречу с фанатами. В какой-то момент один из них быстро подошел к Emiru, проигнорировав установленный барьер, схватил стримершу за плечи и попытался поцеловать. Она отстранилась от мужчины, а затем охранник оттолкнул фаната.

У себя в соцсетях стримерша рассказала, что инцидент неприятно ее потряс. Она также обвинила организаторов фестиваля в том, что нанятая ими охрана никак не отреагировала на домогательства и не предприняла мер, чтобы задержать пристававшего к ней незнакомца.

«Это определенно был последний раз, когда я участвовала в TwitchCon. (...) Я не ощутила ни заботы, ни защиты, даже с учетом того, что взяла с собой свою охрану и команду», — пожаловалась она. Emiru добавила, что ее представители сообщили о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что американская стримерша под ником Fandy транслировала свои роды на Twitch. Она благополучно родила девочку, которую назвали Луной.