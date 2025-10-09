Стримерша родила в прямом эфире

Американская стримерша Fandy родила в прямом эфире на платформе Twitch

Американская стримерша Fandy (настоящее имя — Кэди) транслировала свои роды на стриминговом сервисе Twitch. Запись эфира доступна на ее странице на платформе.

Стримерша начала вести трансляцию, когда у нее наступили схватки. На протяжении всего прямого эфира Fandy общалась со зрителями, а также отпускала шутки. Рядом с ней были ее друзья и возлюбленный. Она благополучно родила девочку, ребенка назвали Луной.

Как сообщает портал Dexerto, трансляция Fandy собрала почти 30 тысяч зрителей. Одним из них был генеральный директор Twitch Дэн Клэнси, который в чате под видео поздравил стримершу с рождением ребенка и пожелал ей всего наилучшего.

