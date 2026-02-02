Реклама

Стали известны победители музыкальной премии «Грэмми»

Bad Bunny, Билли Айлиш и Кендрик Ламар выиграли в главных номинациях на «Грэмми»
Андрей Шеньшаков

Фото: Mike Blake / Reuters

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 68-й ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Трансляция церемонии вручения шла на официальном YouTube-канале.

Главную награду в музыкальной индустрии за 2025 год получил пуэрториканец Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Ему вручили премию «Лучший альбом» за релиз Debí Tirar Más Fotos. Приз «Запись года» достался фиту Кендрика Ламара и SZA — Luther, а «Песней года» назвали Wildflower Билли Айлиш.

Другие лауреаты «Грэмми»: «Лучший рэп-альбом» — GNX, Кендрик Ламар;
«Лучший новый исполнитель» — Оливия Дин;
«Лучший урбана-альбом» — Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny;
«Лучший современный кантри-альбом» — Beautifully Broken, Jelly Roll;
«Лучший вокальный поп-альбом» — Mayhem, Леди Гага;
«Лучшее сольное поп-исполнение» — Messy, Лола Янг.

Ранее стало известно, что певица Кеша посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в платье российского бренда.

