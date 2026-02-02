Реклама

09:36, 2 февраля 2026Культура

Раскритикованный Трампом певец из Пуэрто-Рико получил «Грэмми»

Пуэрториканец Bad Bunny выиграл в номинации «Лучший альбом» на премии «Грэмми»
Андрей Шеньшаков

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny получил главную награду престижной музыкальной премии «Грэмми». Трансляция церемонии вручения шла на официальном YouTube-канале.

31-летний исполнитель Бенито Антонио Мартинес Окасио (настоящее имя артиста) победил в номинации «Альбом года» за свою пластинку Deb Tirar M s Fotos. Через неделю Bad Bunny выступит в финале главного американского спортивного события — «Супербоул». Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выступил против участия певца в мероприятии. Глава Белого дома заявил, что не поедет на финал, потому что там будет выступать Бенито и группа Green Day.

Помимо артиста из Пуэрто-Рико, в этой категории были представлены пластинка Chromakopia исполнителя Tyler, The Creator, альбом Mutt Леона Томаса, рэпер Кендрик Ламар с GNX, Леди Гага и ее релиз Mayhem, совместный проект Clipse, Pusha T и Malice под названием Let God Sort Em Out, поп-певица Сабрина Карпентер с Man’s Best Friend и альбом Swag канадского певца Джастина Бибера.

В конце января голливудские звезды и популярные исполнители выступили против силовиков из ICE (таможенная и пограничная полиция) после трагедии в Миннеаполисе.

