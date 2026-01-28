Голливудские звезды выступили против трамповских «оккупантов» и «гестапо»

Звезды выступили против беспредела силовиков Трампа после трагедии с медбратом

Актеры Голливуда и известные музыканты выступили против беспредела американского силового ведомства ICE после трагедии с Алексом Претти. Об этом артисты высказались в своих аккаунтах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Случай, из-за которого развернулись масштабные протесты, произошел в Миннеаполисе, где агенты ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) выстрелили на поражение в медбрата Алекса Претти, который, по их мнению, был вооружен. В действительности же у молодого человека в руках был телефон, что доказали кадры с камер видеонаблюдения.

К волне возмущения в социальных сетях уже присоединились звезды: свои публикации выложили Джейми Ли Кертис, Кэти Перри, Марк Руффало, Билли Айлиш и многие другие. Помимо постов с призывами остановить насилие, они использовали хештеги и значки Be Good и ICE Out. Некоторые артисты говорили о случившемся на церемонии вручения премии Sundance, которая прошла накануне.

«Это настоящий кошмар со стороны федерального правительства, правительства Трампа, ICE. То, что они делают, — худшее, на что способно человечество. Горжусь, что я американка, когда вижу, как люди реагируют», — заявила Натали Портман.

«Мир сейчас болен, эта страна страдает. Мы не можем принимать это как норму. Я не хочу мириться с тем, что зрители смотрят на все это в интернете. Все это отвратительно», — добавила Оливия Уайлд.

«Эти вооруженные до зубов оккупанты, использующие тактику гестапо, должны убраться из Миннеаполиса», — заключил певец Брюс Спрингстин.

Ранее в интервью на церемонии «Золотой глобус» звезда супергеройских фильмов Marvel Марк Руффало назвал американского лидера худшим человеком в мире. Актер выступил против действий США в Венесуэле и раскритиковал службу иммиграционного и таможенного контроля страны ICE.