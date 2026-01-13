Звезда «Мстителей» назвал Трампа худшим человеком в мире

Актер Марк Руффало раскритиковал Трампа после стрельбы в Миннеаполисе

Американский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в фильмах киновселенной Marvel, раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

В ходе интервью на церемонии «Золотой глобус» Руффало назвал американского лидера худшим человеком в мире. Актер выступил против действий США в Венесуэле, а также раскритиковал службу иммиграционного и таможенного контроля страны ICE. Отмечается, что Руффало надел на премию значки ICE OUT («Прочь, иммиграционная служба») и BE GOOD («Будь хорошим» — отсылка к имени Рене Гуд). К акции присоединились его коллеги Ариана Гранде, Наташа Лионн, Джин Смарт и другие.

7 января сообщалось, что агент Иммиграционной и таможенной службы США выстрелил в женщину по имени Рене Гуд за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов». После этого в Миннеаполисе прошли массовые демонстрации.