Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:37, 5 ноября 2025Из жизни

Двое мужчин захлебнулись водой в подвалах из-за сильных дождей

В Нью-Йорке из-за рекордных осадков двое мужчин и собака утонули в подвалах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Abigail Ekue / via Reuters

В Нью-Йорке произошла трагедия во время внезапного наводнения, вызванного рекордными дождями. Об этом сообщает The New York Times.

39-летний житель Бруклина и 43-летний мужчина из района Манхэттен захлебнулись водой в подтапливаемых подвалах жилых зданий. Причинной стали сильные осадки, которые выпали в городе всего за 20 минут вместо прогнозировавшихся восьми часов.

Соседи одного из мужчин рассказали, что он спасал питомцев из полуподвальной квартиры. Он помог одному псу и вернулся за второй собакой, но не смог выбраться.

Материалы по теме:
Добрались до мышей. Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Добрались до мышей.Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
13 июня 2021
«Будто бомбу сбросили» Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
«Будто бомбу сбросили»Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
16 июля 2021

Городские власти связали масштабы катастрофы с засорением ливневых стоков, где скопился мусор во время осенней засухи.

Ранее в Нью-Йорке летящая солнечная панель придавила женщину. Инцидент произошел во время шторма, 76-летняя Людмила Браун гуляла по Бруклину, когда на нее упала оторванная сильным ветром от парковочного комплекса панель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Собчак сочла комплимент от ретушера ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие

    Самолет врезался в уличный фонарь в России

    Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

    Удар по ВСУ в Волчанске попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости