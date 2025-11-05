Двое мужчин захлебнулись водой в подвалах из-за сильных дождей

В Нью-Йорке из-за рекордных осадков двое мужчин и собака утонули в подвалах

В Нью-Йорке произошла трагедия во время внезапного наводнения, вызванного рекордными дождями. Об этом сообщает The New York Times.

39-летний житель Бруклина и 43-летний мужчина из района Манхэттен захлебнулись водой в подтапливаемых подвалах жилых зданий. Причинной стали сильные осадки, которые выпали в городе всего за 20 минут вместо прогнозировавшихся восьми часов.

Соседи одного из мужчин рассказали, что он спасал питомцев из полуподвальной квартиры. Он помог одному псу и вернулся за второй собакой, но не смог выбраться.

Городские власти связали масштабы катастрофы с засорением ливневых стоков, где скопился мусор во время осенней засухи.

Ранее в Нью-Йорке летящая солнечная панель придавила женщину. Инцидент произошел во время шторма, 76-летняя Людмила Браун гуляла по Бруклину, когда на нее упала оторванная сильным ветром от парковочного комплекса панель.