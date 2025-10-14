Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:02, 14 октября 2025Из жизни

Женщину придавило летящей солнечной панелью

В США женщину убило летящей солнечной панелью
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: CBS News New York

В США летящая солнечная панель придавила женщину. Об этом сообщает CBS New York.

Инцидент произошел во время шторма в Нью-Йорке. 76-летняя Людмила Браун гуляла по Бруклину, когда на нее упала оторванная сильным ветром от парковочного комплекса панель от солнечной батареи. Травмированную женщину доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

«Мы уничтожены, у нас нет слов», — заявил сын Браун. Инженерный отдел Нью-Йорка установил, что панель пролетела около шести метров перед ударом. Монтажом оборудования занималась компания Best Energy Power. В связи с происшествием власти перекрыли тротуар и вход на станцию метро. Причину отрыва панели во время шторма предстоит установить следствию.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее жительницу США придавило мешком с кормом для животных. Она работала за рулем погрузчика и выбралась из него, чтобы заклеить порвавшийся мешок с кормом весом около 450 килограммов. Пока она пыталась это сделать, мешок начал падать и придавил ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    В США заявили о готовящейся четвертой мировой войне

    Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме

    На Украине заявили об участившихся случаях применения ВС РФ одного вида оружия

    В Германии выпустили брошюру на случай войны

    Киев погрузился во тьму

    «Даже в кошмарах я не видел такого» Тихоня кастрировал 58 мужчин. Зачем он это делал и почему они добровольно соглашались?

    В США ответили на вопрос о встрече Трампа и Си Цзиньпина

    Женщину придавило летящей солнечной панелью

    Названы признаки зависимости от порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости