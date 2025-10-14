Женщину придавило летящей солнечной панелью

В США женщину убило летящей солнечной панелью

В США летящая солнечная панель придавила женщину. Об этом сообщает CBS New York.

Инцидент произошел во время шторма в Нью-Йорке. 76-летняя Людмила Браун гуляла по Бруклину, когда на нее упала оторванная сильным ветром от парковочного комплекса панель от солнечной батареи. Травмированную женщину доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

«Мы уничтожены, у нас нет слов», — заявил сын Браун. Инженерный отдел Нью-Йорка установил, что панель пролетела около шести метров перед ударом. Монтажом оборудования занималась компания Best Energy Power. В связи с происшествием власти перекрыли тротуар и вход на станцию метро. Причину отрыва панели во время шторма предстоит установить следствию.

Ранее жительницу США придавило мешком с кормом для животных. Она работала за рулем погрузчика и выбралась из него, чтобы заклеить порвавшийся мешок с кормом весом около 450 килограммов. Пока она пыталась это сделать, мешок начал падать и придавил ее.