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13:03, 4 апреля 2025Из жизни

Женщину придавило мешком корма для животных

В США женщину насмерть придавило мешком с кормом для животных
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Жительницу США придавило мешком с кормом для животных. Об этом пишет The Mirror.

Сотрудница склада компании по производству кормов для животных, чье имя не называется, стала жертвой трагического инцидента на рабочем месте в Вермонте. Вечером 2 апреля она работала за рулем погрузчика. Американка выбралась из транспортного устройства, чтобы заклеить порвавшийся мешок с кормом весом около 450 килограммов.

Пока она пыталась это сделать, мешок начал падать и придавил ее. Когда на место прибыли медики, помочь ей было уже нельзя. Судмедэксперт назвал причиной смерти асфиксию.

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