Женщину придавило мешком корма для животных

В США женщину насмерть придавило мешком с кормом для животных

Жительницу США придавило мешком с кормом для животных. Об этом пишет The Mirror.

Сотрудница склада компании по производству кормов для животных, чье имя не называется, стала жертвой трагического инцидента на рабочем месте в Вермонте. Вечером 2 апреля она работала за рулем погрузчика. Американка выбралась из транспортного устройства, чтобы заклеить порвавшийся мешок с кормом весом около 450 килограммов.

Пока она пыталась это сделать, мешок начал падать и придавил ее. Когда на место прибыли медики, помочь ей было уже нельзя. Судмедэксперт назвал причиной смерти асфиксию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сломанная кровать лишила женщину жизни. Один из двух газовых подъемных механизмов, при помощи которых поднимается верхняя часть кровати, сломался, когда она поднимала матрас. Металлическая рама вместе с тяжелым матрасом обрушилась на женщину, придавив ее в области шеи.