Кровать лишила жизни мать двоих детей

Daily Mail: в Великобритании женщина умерла под собственным матрасом

В Великобритании сломанная кровать лишила женщину жизни. Об этом пишет Daily Mail.

39-летняя Хелен Дэйви доставала из пространства для хранения под кроватью белье, когда произошла роковая поломка. Один из двух газовых подъемных механизмов, при помощи которых поднимается верхняя часть кровати, сломался. В итоге металлическая рама вместе тяжелым матрасом обрушилась на женщину, придавив ее в области шеи. По всей видимости, Дэйви пыталась выбраться, но после резкого удара не сумела приподнять матрас, чтобы освободиться, и задохнулась.

Ее нашла дочь Элизабет. Она поднялась в спальню матери и увидела, что та лежит на спине, а ее голова находится между матрасом и основанием кровати. Девушка с трудом приподняла верхнюю часть и вытащила мать. Ее лицо посинело, а на шее виднелась вмятина от металлической рамы. Элизабет попыталась сделать матери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но это не помогло. Удар и последующая асфиксия лишили Дэйви жизни. У нее остались двое детей.

Коронер Джереми Чипперфилд, который осматривал тело Дэйви, написал письмо министру по делам бизнеса Великобритании Джонатану Рейнольдсу. Он уведомил его, что существует риск повторения таких ситуаций, «если не будут приняты меры», и подчеркнул, что «существование и использование газопоршневых механизмов, отказ которых представляет опасность для жизни», является «вопросом, вызывающим беспокойство».

Ранее сообщалось, что в Уэльсе 57-летний мужчина истек кровью в собственном доме после неудачной попытки разделить замороженные котлеты ножом. Он случайно вонзил лезвие себе в живот.