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18:43, 23 сентября 2024Из жизни

Мужчина пытался разделить замороженные котлеты ножом и случайно вонзил его себе в живот

В Уэльсе мужчина случайно вонзил нож себе в живот, пытаясь разделить котлеты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Уэльсе 57-летний мужчина истек кровью в собственном доме после неудачной попытки разделить замороженные котлеты ножом. Об этом пишет Western Telegraph.

Знакомые Барри Гриффитса подняли тревогу, после того как поняли, что не видели мужчину около недели. Его нашли дома на кровати без признаков жизни. Гриффитс был полностью одет. На его животе полицейские обнаружили колотую рану.

Кошелек, компьютер и телефон мужчины оставались на месте, в комнатах не было никаких следов погрома, поэтому предположение об ограблении с нападением быстро отмели. Отмечается, что кровь была и на кухне Гриффитса. Там полицейские нашли две сырые котлеты для бургеров на столе и заметили открытый ящик морозильника. Исходя из этого, они предположили, что мужчина пытался подготовить мясо к ужину, когда случайно вонзил в себя нож.

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Окружной коронер обратил внимание на то, что после инсульта у Гриффитса были проблемы с подвижностью руки. По словам начальника местного отдела по расследованию преступлений, ранение мужчины произошло в результате несчастного случая. Они исключили версию, что Гриффитс нанес себе рану намеренно.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина едва не истек кровью в Атлантическом океане, после того как насадил обе ноги на рыболовный крючок. Его спас офицер полиции Уильям Парментер, который в тот момент не исполнял служебные обязанности, а просто ловил рыбу.

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      Юлия Юткина
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