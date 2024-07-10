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14:12, 10 июля 2024Из жизни

Мужчина случайно насадил себя на рыболовный крючок и едва не истек кровью в океане

Мужчина едва не истек кровью в Атлантическом океане из-за неудавшейся рыбалки

Фото: Suffolk County Police Department

Пожилой мужчина едва не истек кровью в Атлантическом океане, после того как насадил обе ноги на рыболовный крючок. Об этом сообщает Pix11.

66-летний рыбак Норман Орсингер пытался поймать желтоперого тунца в океане, когда случайно проткнул себя рыболовным крючком. Сигнал бедствия, посланный пострадавшим, получил офицер полиции Уильям Парментер. В тот момент он не исполнял служебные обязанности, а просто ловил рыбу. Ему пришлось оставить рыбалку и отправиться на помощь Орсингеру.

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Офицер полиции застал пожилого рыбака с ранами на обеих ногах. Он наложил на них жгуты и вызвал спасательный вертолет к лодке Орсингера. Пострадавшего доставили в больницу. Утверждается, что он сможет восстановиться от травм, полученных в ходе неудавшейся рыбалки.

Ранее сообщалось, что мужчина из Флориды упал в кишащую акулами гавань на Багамах и выжил. Он рассказал, что укусы хищников по ощущению были похожи на удары.

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      Юлия Юткина
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