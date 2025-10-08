Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:38, 8 октября 2025Наука и техника

Цитрусовый фрукт оказался оружием против жира

PLOS ONE: Экстракт из недозрелых мандаринов ускоряет расщепление жира
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pxhere

Корейские исследователи обнаружили, что экстракт из недозрелых мандаринов Citrus unshiu способен блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

В лабораторных экспериментах на клетках жировой ткани экстракт заметно снижал количество жировых капель и активность генов, отвечающих за превращение обычных клеток в жировые. Самый сильный эффект показала гексановая фракция экстракта: она уменьшала выработку белков, связанных с накоплением липидов, и активировала ферменты, которые запускают сжигание жира.

Материалы по теме:
Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
Диета «любимая»:разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
Таблица индекса массы тела (ИМТ).Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

Ученые выяснили, что эффект достигается благодаря флавоноидам тэнгеретину и нобилетину, а также фитолу — веществам, содержащимся в недозрелых цитрусах. Эти соединения активируют фермент AMPK, который регулирует энергетический обмен, и блокируют сигналы, способствующие росту жировых клеток. Кроме того, экстракт усиливал естественный процесс липолиза — расщепления жиров с выделением глицерина.

Авторы отмечают, что пока речь идет о клеточных исследованиях, однако результаты указывают на перспективу создания на основе недозрелых мандаринов натуральных средств для профилактики ожирения. В будущем ученые планируют проверить действие экстракта на животных и людях, чтобы оценить его эффективность и безопасность.

Ранее ученые создали съедобные микрогранулы из зеленого чая, витамина E и морских водорослей, которые блокируют всасывание жира в кишечнике и помогают безопасно похудеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости