Найден уникальный способ похудения без лекарств

Cell Biomaterials: Микрогранулы с зеленым чаем помогли безопасно похудеть

Китайские ученые разработали микрогранулы, препятствующие всасыванию жира кишечником и помогающие похудеть. Исследование опубликовано в журнале Cell Biomaterials.

По словам специалистов Сычуаньского университета (КНР), распространенные препараты для похудения могут эффективно подавлять расщепление жиров, однако имеют побочные эффекты. Например, «Орлистат» может вызывать поражение печени и почек. Ученые создали уникальный и безопасный способ сброса лишнего веса.

Они разработали съедобные микрогранулы из полифенолов зеленого чая, витамина Е и морских водорослей. При употреблении гранулы связываются с жирами в желудочно-кишечном тракте и образуют химические связи с каплями жира, не позволяя кишечнику всосать их.

Новое средство протестировали на крысах. Часть животных держали на диете с высоким содержанием жира и добавлял в их рацион микрогранулы. Крысы, которые получали микрогранулы, за 30 дней потеряли 17 процентов от общей массы тела. Также снизилась доля жировой ткани. Специалисты выяснили, что значительная часть жира выводилась естественным образом.

Ученые рассказали, что микрогранулы не имеют вкуса, поэтому их можно будет легко добавлять в пищу. Специалисты намерены провести испытание новых микрогранул на людях и рассказать о результатах исследования в течение 2026 года.

В начале августа американские ученые выяснили, что популярный препарат «Оземпик», широко используемый для снижения веса и контроля диабета, может снижать мышечную силу даже без видимого уменьшения массы мышц.