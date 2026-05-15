11:25, 15 мая 2026

Скандальный стример открыл стрельбу у здания суда и ранил мужчину

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kim Kuperkova / Shutterstock / Fotodom

Скандально известный стример из США Chud the Builder (настоящее имя — Далтон Изерли) открыл стрельбу у здания суда и ранил мужчину. Об этом сообщает The Independent.

Конфликт между 28-летним стримером и мужчиной произошел 13 мая в городе Кларксвилл, штат Теннесси. Их словесная перепалка быстро переросла в драку, во время которой Изерли достал оружие, выстрелил в оппонента и случайно ранил себя.

В результате обоих доставили в больницу. Изерли утверждает, что действовал в целях самообороны.

Отмечается, что несколькими днями ранее стример был задержан за отказ оплатить счет в ресторане. Он вел прямую трансляцию из заведения, когда это заметили сотрудники и попросили его выключить камеру. Изерли устроил скандал и заявил, что не будет оплачивать счет.

Стример стал известен в сети из-за расистских высказываний и многочисленных провокаций. Во время прямых эфиров он оскорбляет прохожих и выводит их из себя.

Ранее стало известно, что другой стример из США, Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс), несколько раз выстрелил в аллигатора в прямом эфире. Неизвестно, была ли рептилия жива до начала стрельбы или нет.

