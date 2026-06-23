Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:20, 23 июня 2026Россия

Россиянка с инвалидностью добилась возвращения одного из сыновей с СВО

Лантратова: Женщина с инвалидностью добилась возвращения одного из сыновей с СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Россиянка с инвалидностью второй группы добилась возвращения одного из сыновей из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, женщина нуждается в постоянном уходе. При этом оба ее сына — военные. В семье решили, что заботу о матери на себя возьмет один из братьев, находящийся на СВО.

«Он пытался перевестись из зоны боевых действий ближе к дому, а также уволиться по семейным обстоятельствам. Однако самостоятельно добиться положительного решения не смог», — пояснила Лантратова.

После того как аппарат уполномоченного по правам человека направил запрос в Министерство обороны, военная прокуратура провела проверку. По информации омбудсмена, были выявлены нарушения, связанные с заключением контракта. В итоге ведомство внесло представление об их устранении, а бойца было решено вернуть домой.

Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области с инвалидностью первой группы добилась возвращения сына с СВО. Сначала военнослужащий сам подавал рапорты об увольнении по семейным обстоятельствам с просьбой учесть состояние здоровья матери, однако они долго не рассматривались, и письменных ответов семья не получала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Регион столкнулся с беспрецедентной серией атак». В МИД раскрыли подробности масштабного удара ВСУ по Москве и области

    Россия резко увеличила поставки коньяка партнеру по БРИКС

    В Кремле высказались о возможном визите Пашиняна в Москву

    Мбаппе отреагировал на рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

    Ракетную опасность объявили в более чем 10 регионах России

    Раскрыты детали нового дела бывшего совладельца «Азбуки вкуса»

    В работе Twitch произошел сбой

    Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией

    Стоимость акций SpaceX обвалилась

    Анна Чиповская в платье с глубоким декольте снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok