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16:27, 13 апреля 2025Россия

Российский школьник обнес родительский сейф ради покупки мопеда

Shot: В Хакасии 13-летний школьник обнес родительский сейф ради покупки мопеда
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Черногорске в Хакасии 13-летний школьник обнес родительский сейф ради покупки мопеда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, российский подросток украл у родителей деньги и драгоценности. Взрослые не соглашались покупать несовершеннолетнему транспортное средство.

Осуществить преступление школьнику помог 16-летний товарищ. Когда взрослые ушли на работу, подростки проникли в дом, выломали булыжником сейф и взяли оттуда 200 тысяч рублей и золотые часы матери.

Затем приятели отправились в Абакан, приобрели два мопеда, а сдачу раздали друзьям. За проделку их уже задержали сотрудники полиции. У ребят изъяли оставшиеся деньги и мопеды.

Ранее стало известно, что в Татарстане оперативники задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину в подъезде, отобрали у нее рюкзак и надругались над ней.

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