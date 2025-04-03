Двое подростков ограбили россиянку в подъезде и надругались над ней

В Татарстане двое подростков ограбили женщину в подъезде и надругались над ней

В Татарстане сотрудники полиции задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину в подъезде, отобрали у нее рюкзак и надругались над ней. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

Все произошло в Елабуге в середине марта. Вечером 15-летний школьник вместе с его ранее судимым 19-летним приятелем напали на потерпевшую в подъезде. Там юноши избили ее, отобрали рюкзак, а затем решили надругаться над ней.

Сейчас они проходят в качестве подозреваемых по делу о грабеже и насильственных действиях сексуального характера. Один из фигурантов находится в СИЗО, а второй — под подпиской о невыезде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 59-летнего сварщика из Набережных Челнов, который на протяжении недели растлевал у себя дома четырехлетнюю девочку.

