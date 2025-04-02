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17:32, 2 апреля 2025Силовые структуры

Российский сварщик на протяжении недели растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома

В Челнах сварщик на протяжении недели растлевал 4-летнюю девочку у себя дома
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 59-летнего жителя Набережных Челнов, который на протяжении недели растлевал у себя дома четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, мужчина работает сварщиком на одном из заводов. Уточняется, что на протяжении недели он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный свою вину не признает.

Ранее в Казани суд арестовал 18-летнего студента из Краснодара, совращавшего детей.

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