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16:50, 18 февраля 2025Силовые структуры

Совратившего семерых мальчиков российского студента арестовали

В Казани арестовали каратиста, совращавшего мальчиков на соревнованиях
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Казани суд арестовал 18-летнего студента из Краснодара, совращавшего детей. Об этом сообщает KazanFirst.

Россиянин будет находиться в СИЗО до 25 марта.

По данным ведомства, с 2022 года спортсмен встречался со школьниками на турнирах по каратэ. Он растлевал детей и снимал это на камеру. Известно о семи пострадавших мальчиках, которым было от 10 до 16 лет.

Отмечается, что в 2024 году родители 15-летнего подростка узнали о надругательстве над сыном на соревнованиях и обратились в полицию. Студента задержали, он не признал вину и отказался давать показания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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