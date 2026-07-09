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Из жизни
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11:06, 9 июля 2026Из жизни

Молния ударила в четырех человек

В США молния убила одного человека и ранила еще троих
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: 145Patma / Shutterstock / Fotodom

В США молния ударила в воду, где купались люди. Об этом сообщает WINK News.

Трагедия произошла на побережье Мексиканского залива. Молния убила одного человека и ранила еще троих. Отдыхающие пытались реанимировать мужчину, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам очевидцев, у него остался ожог от плеча до груди. Мужчину опознали как 51-летнего Виктара Кирика. Других пострадавших доставили в больницу, их состояние не уточняется.

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Спасательные службы призвали жителей и туристов немедленно искать укрытие при первых признаках грозы.

Ранее сообщалось, что в городе Уэст-Линн, США, молния ударила в гольфиста. Он выжил и смог добраться до помощи.

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