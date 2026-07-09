Молния ударила в четырех человек

В США молния ударила в воду, где купались люди. Об этом сообщает WINK News.
Трагедия произошла на побережье Мексиканского залива. Молния убила одного человека и ранила еще троих. Отдыхающие пытались реанимировать мужчину, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.
По словам очевидцев, у него остался ожог от плеча до груди. Мужчину опознали как 51-летнего Виктара Кирика. Других пострадавших доставили в больницу, их состояние не уточняется.
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