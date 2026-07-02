В США мужчина остался жив после удара молнии на поле для гольфа

В городе Уэст-Линн, США, молния ударила в гольфиста. Об этом сообщает KPTV.

Когда началась гроза, пострадавший находился на поле для гольфа один. Позже он рассказал, что увидел вспышку молнии, услышал грохот и потерял сознание. Очнувшись, гольфист позвонил в магазин гольф-клуба и попросил помощи.

Сотрудники магазина завели мужчину в помещение и вызвали спасателей. По их словам, гольфист не только остался жив, но и не получил серьезных травм. «Он был в сознании, ориентировался в происходящем и мог с нами разговаривать», — отметили спасатели.

Мужчину доставили в ожоговое отделение. Ожидается, что в ближайшее время его выпишут.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, 19-летний рыбак Хантер Уайч пережил удар молнии. Заряд природного электричества ударил Уайча в живот и прошел вниз по правой ноге.

