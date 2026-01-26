Реклама

Дуров назвал безмозглыми верящих в безопасность мессенджера WhatsApp

Дуров указал на небезопасность WhatsApp
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что те, кто верят в безопасность WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), не отличаются особым умом. Об этом он написал в социальной сети X.

«Нужно быть безмозглым, что верить в безопасность WhatsApp в 2026 году», — считает Дуров. Он пояснил, что вместе с командой проанализировал, как мессенджер реализует шифрование. В итоге было обнаружено множество векторов атак.

Ранее Meta предъявили обвинение в мошенничестве из-за доступа компании к перепискам в WhatsApp.

